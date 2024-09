Greenwood, Guendouzi: "È un super giocatore. La Lazio lo voleva, ma..."

Nella lunghissima intervista rilasciata a FreeFoot, Guendouzi ha affrontanto, tra gli altri temi, quello riguardante il mercato e il mancato arrivo di Greenwood. Le sue parole: "È un super giocatore che ha delle bellissime qualità e numeri, credo che sia il miglior attaccante della Ligue attualmente. So che la Lazio lo voleva questa estate, c’è stata una piccola disputa per quanto lo riguarda e lui ha deciso di firmare per l’Olympique. Bene per lui e per il club perché è un giocatore che farà bene. La scelta dei giocatori a fine stagione viene fatta in base ai risultati ottenuti e alle aspettative che i club hanno e hanno fatto una buona campagna acquisti, un buon allenatore e hanno tutti gli elementi per fare una buona stagione”.

