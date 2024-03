Gyokeres ha conquistato tutti. Savic: "Mi ricorda un ex Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Lungo intervento di Dalibor Savic, ex calciatore svedese, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. In particolare ha parlato di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona che ha conquistato ormai tutta l'Europa. Secondo l'attuale allenatore, il centravanti biancoverde gli ricorda moltissimo l'ex Lazio Christian Vieri, sia per quanto riguarda la struttura fisica che per le sue doti tecniche. Queste le sue parole: "Gyokeres non era una stella, non era eccezionale in tante cose, ma ha il fisico di Vieri e la mette sempre lì. E soprattutto si è allenato più di chiunque altro, anche da solo. Ha lavorato duro. È instancabile e affamato. Vive con l'ossessione di migliorare, è una macchina da guerra. Sarebbe l'attaccante perfetto per il Milan, per lui la Serie A sarebbe l’ideale".