Inter, Bastoni: "Lazio grande squadra ma vogliamo i tre punti"

Poco prima di scendere in campo per il match tra Lazio e Inter Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv: "La Lazio è una grande squadra ma siamo consapevoli dei nostri mezzi; andremo in campo per prenderci i tre punti. E' stata una partita strana quella della Lazio contro l’Atalanta, la squadra di Inzaghi avrebbe potuto fare diversi gol nelle occasioni create ma non c’è riuscita. Non vanno sottovalutati, specie dopo una sconfitta come quella incassata contro la squadra di Gasperini; avranno senz’altro voglia di rivalsa. In ogni caso conosciamo le loro potenzialità, abbiamo preparato al meglio l’incontro consapevoli delle loro caratteristiche. Andremo in campo sapendo quello che c’è da fare per metterli in difficoltà. Immobile? È un grande campione, un giocatore senz’altro da temere, ma daremo il massimo per riuscire a contenere le sue e le iniziative dei biancocelesti"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore nerazzurro ha aggiunto: "Mi trovo bene nella difesa a tre. Abbiamo fatto tanti acquisti di qualità, siamo più competitivi e giocherò dove il mister avrà bisogno. 0-0 o 5-4? Preferire vincere comunque perché la squadra viene prima di qualsiasi cosa ma il nostro obiettivo è quello di far prendere meno gol possibili all'Inter".

