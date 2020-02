Inter, Conte: "Lazio squadra forte, sta facendo un percorso importante"

L'Inter batte il Milan e agguanta la Juventus in vetta, la Lazio segue a un punto di distanza. Ai microfoni di Sky, dopo il derby, ha parlato Antonio Conte: “Sicuramente è stata una notte speciale, siamo stati bravi a migliorare durante la gara ed avere fiducia. Stiamo lottando per crescere e fare qualcosa di buono. Scudetto? Dico che è molto presto per parlare di questo. Penso che questo periodo di 10 partite sarà molto intenso, poi potremo dire di più. Ora ci sarà mercoledì il Napoli. Poi andiamo contro la Lazio, non dimentichiamo che ha iniziato un percorso importante e si è sempre rinforzata. Ci vuole tempo e pazienza".

