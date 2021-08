Inter, Inzaghi in ansia: pesano squalifiche, mercato e infortuni. E intanto Lukaku...

Se la prima di campionato si giocasse oggi e non fra 14 giorni, Simone Inzaghi sarebbe in seria difficoltà in attacco. Per fortuna del tecnico, Inter - Genoa è in programma tra due settimane e la dirigenza ha ancora del tempo a disposizione per correre ai ripari. Ma il rischio di arrivare al debutto col reparto offensivo non al completo, o quanto meno non rodato, è tremendamente concreto. In attacco, riporta la rassegna stampa di Radiosei, giocherebbero Romelu Lukaku e Martin Satriano. Il belga avrebbe sicuramente la testa al Chelsea, mentre l'uruguaiano, che in teoria dovrebbe essere la quinta punta, andrebbe in campo da titolare. Lautaro Martinez è squalificato dopo il giallo preso all'ultima giornata dello scorso campionato contro l'Udinese, mentre Sanchez non ha ancora iniziato a correre sul campo ed è lontano da una condizione perlomeno accettabile. Poi c'è Pinamonti, in trattativa con l'Empoli per il passaggio in prestito.

BIG ROM AI SALUTI - Intanto, a proposito di Lukaku, l'affare non è ancora chiuso, ma di certo ben indirizzato. La differenza tra domanda e offerta ieri sera era ridotta a 10 milioni: l'Inter ne chiede 120, il Chelsea ne offre 110. Il punto d'incontro potrebbe essere a quota 115 milioni. Non va escluso, infine, che il belga sia spinto, per arrivare alle firme sui contratti, a rinunciare ad alcune sue spettanze della scorsa stagione. Si tratta del premio scudetto e di qualche mensilità. L'idea potrebbe essere quella di ricavare così altri cinque milioni per arrivare a quota 120.

