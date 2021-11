Inter, Vecino: "La situazione non è quella che mi aveva prospettato Inzaghi"

Durante la pausa per le nazionali spesso si registrano anche delle parole polemiche verso i club di appartenenza. Questo è il caso di Matias Vecino, che dal ritiro dell'Uruguay ha lanciato una frecciata all'Inter e al tecnico Simone Inzaghi: "Nell’Inter negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo a inizio stagione in base a quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club. Il calcio è fatto di momenti, a volte positivi e a volte negativi. È chiaro che se questi ultimi aumentassero, credo che con l’Inter dovremo discutere, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione buona per tutti. Un giocatore deve dare sempre al massimo e rispettare le decisioni degli allenatori, restare concentrato, allenarsi al massimo e farsi trovare pronto quando il tecnico e la tua squadra avranno bisogno di te".