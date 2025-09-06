Italia, Giordano: "Mi è piaciuto l'atteggiamento, il modo di approcciare a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La vittoria dell'Italia contro l'Estonia ha risollevato il morale e lascia ben sperare per la qualificazione al Mondiale. All'indomani del successo, direttamente dallo studio di "Dribbling", Giordano ha commentato così la prestazione degli azzurri di Gattuso: "5 gol? Soprattutto 4 di testa. Mi è piaciuto l’atteggiamento della panchina, semplicità. Il modo di approcciare a una partita semplice ma delicata. È impossibile valutare tanti giocatori italiani perché giocano poco, appena ne esce uno devi cercare di prenderlo al volo".

