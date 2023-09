Juve - Lazio, invasione biancoceleste allo Stadium: i biglietti venduti

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio è sttesa dalla Juventus in un anticipo del sabato che è anche big match. Una sfida nella sfida per Immobile e compagni che, dopo una falsa partenza, hanno reinserito la marcia giusta espugnando Napoli. I biancocelesti sognano il bis allo Stadium e avranno la spinta dei propri tifosi che hanno risposto ancora una volta presente. I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati con 1000 tagliandi esauriti in poche ore. La Juventus ha consesso anche altri 930 posti del settore superiore e di questi 430 sono stati venduti. Restano 500 biglietti disponibili ma, visto il trend, la sensazione è che resteranno invenduti ancora per poco. La squadra di Sarri avrà un potente alleato in più: la sua gente.