Juventus - Lazio, Onofri: "Sarà una partita aperta. Sul calo dei biancocelesti..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex calciatore Claudio Onofri si è espresso sulla sfida di questa sera tra Juventus e Lazio e sul calo della squadra di Inzaghi alla ripresa del campionato: "Entrambe stanno soffrendo, ma se tutte e due le squadre giocheranno al loro livello, sarà una partita aperta. La Lazio non può non accedere alla Champions, ma deve mettercela tutta per scavalcare qualche posizione. Cosa l'ha tradita È una situazione difficile da comprendere anche per chi vive all'interno dello spogliatoio. I motivi sono tanti, quello sicuro al 100% riguarda gli infortunati. Le cinque, sei assenze pesano molto di più rispetto alla Juventus".

Salernitana, Lombardi sull'infortunio: "Lavorerò per non dover andare più a terra" - FT

Juventus - Lazio, i convocati di Inzaghi: out Jony e Luis Alberto, c'è Raul Moro

TORNA ALLA HOMEPAGE