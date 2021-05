Lazio, 47 anni fa il primo scudetto della banda Maestrelli - VIDEO

Sono passati esattamente 47 anni da quel 12 maggio del 1974, data che rimarrà impressa nella storia della Lazio per sempre. Con il "Maestro" Tommaso Maestrelli in panchina i biancocelesti conquistavano il primo scudetto della storia. Il rigore calciato da Chinaglia contro il Foggia che fa esplodere i tifosi che per la prima volta provano la gioia di essere i Campioni d'Italia. Una cavalcata straordinaria, con un gruppo straordinario Re Cecconi, Pulici, Petrelli, Martini e ancora il capitano Wilson e Giancarlo Oddi con Frustalupi, Nanni, D'Amico a Garlaschelli. Quegli undici che rimarranno per sempre nella storia. La società ha voluto ricordare questa giornata speciale con un video pubblicato sui suoi canali social.

