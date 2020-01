Lazio, Abbate: "Per il derby c'è Luis Alberto. Mentre Correa..."

Il prossimo impegno della Lazio sarà il derby, gara fondamentale per la stagione biancoceleste. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Luis Alberto non avrà problemi per il derby. Ho qualche dubbio su Correa, non mi è piaciuta la smorfia con cui oggi ha terminato l'allenamento. Ballottaggio Patric - Luiz Felipe? Per me si merita di giocare Patric. Strakosha invece non ha migliorato alcuno dei suoi difetti, nelle respinte o nelle uscite. Tra i pali è forte, ma era fortissimo anche gli scorsi anni. Il problema è la crescita del giocatore. Ieri il palo di Milik secondo me è una papera di Strakosha, e commette un errore anche sul gol di Insigne, perchè liscia il pallone con il piede. C'è da sottolineare comunque che in quell'occasione l'errore enorme è di Luiz Felipe".

