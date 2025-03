Lazio, ag. Mandas: "Ecco com'è andata con il rinnovo. Il duello con Provedel..."

È arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Christos Mandas con la Lazio. Il portiere greco ha firmato un nuovo accordo con il club fino al 2029, di cui ha parlato il suo agente Diego Tavano ai microfoni di Ok Calciomercato. Queste le sue parole: “Christos ha molti estimatori, soprattutto in Inghilterra. Chiaramente non posso dire i nomi dei club, ma quello che posso dire è che è un giocatore che sta suscitando grande interesse a livello internazionale. La Lazio è un grande club, ha un progetto ambizioso ed è la squadra che ha creduto in Mandas. Ci sembrava doveroso ed eticamente corretto continuare il rapporto con i biancocelesti e dare la possibilità al club di far crescere Christos“.

"Mandas è un portiere giovane ma già grande di testa, sa che da Provedel può solo imparare ed è quello che sta facendo. Lui pensa solo ad allenarsi bene e a sfruttare le chance che il mister gli dà e gli darà, ha grande rispetto delle gerarchie. Evidentemente se la Lazio ha voluto rinnovare, anche solo per un anno, è perché crede che per Mandas serva un progetto a lungo termine. Immagino che i biancocelesti credano molto in lui, poi quando riesci a scovare un portiere che hai pagato meno di un milione di euro ed oggi, secondo il mercato, ne vale più di dieci, vuol dire che in mano hai un tesoro ed è giusto proteggerlo“.

“Non c’è un momento in cui pensiamo possa diventare titolare fisso. La Lazio è una grande squadra che ogni anno fa circa cinquanta partite tra le varie coppe e il campionato, quindi ci sarà spazio per lui e lui se lo deve guadagnare. Sicuramente arriverà il suo momento. L’importante è lavorare bene. Quel che sarà quest’estate verrà deciso dalla Lazio perché è detentrice del cartellino ed è giusto che siano loro a scegliere il progetto migliore. Oggi non sappiamo nel caso di una maxi offerta come si comporterà il club. Noi dobbiamo pensare che Christos abbia già fatto grandi progressi e che ha dimostrato di essere un portiere anche potenzialmente titolare, questa è la cosa importante. Il futuro si deciderà insieme alla Lazio, sempre con il massimo rispetto“.

“Per noi è molto importante vedere gli apprezzamenti dei tifosi. Hanno sempre sostenuto Christos, hanno un ottimo feeling nei suoi confronti e sanno di avere in casa un giovane portiere veramente bravo. Anche grazie a loro Mandas è riuscito ad imporsi: l’affetto del popolo laziale è stato secondo me determinante“.

Pubblicato il 14/03 alle 18.00