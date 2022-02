Lazio, Badiani: “Ieri è stata sfortunata. Champions? Può starci. E col Napoli…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’ex centrocampista di Lazio e Napoli, Roberto Badiani, è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare la gara dei biancocelesti contro il Porto ed esprimere le sue sensazioni sul match di domenica sera. Queste le sue parole: “La Lazio ieri è stata sfortunata col Porto, ha creato però prende troppi gol, eppure Sarri è sempre stato abile anche a costruire squadre solide a livello difensivo”. In generale sull’andamento della squadra ha dichiarato: “È stata protagonista di alti e bassi. Ha cambiato gioco e Sarri ha avuto delle difficoltà anche perché vuole giocatori funzionali ma in realtà credo che si debba anche adattare ai calciatori che ha. Occorre essere capaci di adattarsi alla squadra. Poi può darsi che per caratteristiche in certi momenti alcuni giocatori non riescano ad assecondare le sue richieste. Però è comunque tra le prime 5-6. È stata sfortunata”

CHAMPIONS – “Può anche starci, il campionato è lungo e ci sono tante partite. Dipende dagli infortuni e da quanti titolari ci sono a disposizione, se arrivi fresco a primavera periodo in cui magari qualche squadra può crollare”

NAPOLI – “È uno snodo fondamentale per tutte e due le squadre, è più importante forse per il Napoli che deve far vedere di essere ripartito. È quasi un derby per la Lazio, io ne ho giocate tante di queste partite. E la squadra di Sarri tirerà fuori meglio di sé”

