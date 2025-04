Lazio, Baroni a Dazn: "Commessi errori fatali. Fischi? I tifosi..."

Nel post-partita di Lazio - Parma, gara terminata con il risultato di 2-2, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste Marco Baroni. Tra rammarico e orgolgio per la reazione. L'allenatore della Lazio traccia la linea da seguire fino alla fine della stagione e chiama l'ambiente alla compattezza. Ecco di seguito le sue parole: "Abbiamo commesso errori fatali. Prendiamo gol al secondo minuto su una palla calciata da Suzuki. Il portiere loro ha fatto sette minuti di possesso. Nel secondo tempo siamo rientrati e c’è stato un gol rocambolesco, su doppia deviazione. Voglio sottolineare l’aspetto mentale di questa squadra che non molla. Se facciamo il 2-2 prima, la ribaltiamo. Siamo profondamente dispiaciuti di non riuscire a vincere in casa davanti al nostro pubblico. Siamo in lotta e lo faremo fino in fondo".

"Pedro regista? Ha energia, ha una vitalità incredibile, è un giocatore pazzesco. Ci serviva alzare il ritmo e velocizzare, soprattutto contro una squadra che sta bassa e con i reparti cuciti. Non trovi spazi senza mobilità, Pedro l’ha portata. Ma anche Noslin e Tchaouna che sono subentrati, anche Vecino. Andare sotto così ti porta ansia e nervosismo, qualcosa abbiamo pagato".

"Dobbiamo prendere la mezz’ora finale, che è quella di una squadra che non vuole mollare da qui alla fine. Sapevo che il Parma sta basso e si difende bene, sono una squadra decisa che non offre spazi. Suzuki ha calciato tantissimo e ti porta la palla davanti l’area, tutti soffrono questa caratteristica e questa situazione l‘abbiamo pagata oltre misura. Fischi? I nostri tifosi sono delusi, ne siamo consapevoli. Sono comunque con noi, lotteremo fino alla fine insieme. Noi ci siamo e vogliamo arrivare fino in fondo".

