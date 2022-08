Lazio, Brambati: "Accorciato il gap con le milanesi. Ho fiducia in Sarri e..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Le romane hanno indubbiamente accorciato il gap con le milanesi, soprattutto sull’Inter". Ha esordito così Massimo Brambati nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW per esporre le sue aspettative e perplessità in merito al campionato che sta per iniziare, commentando anche alcuni temi che stanno tenendo banco in questi ultimi giorni. Soffermandosi poi sui biancocelesti ha affermato: "Per quanto riguarda la Lazio ho grandissima fiducia in Sarri, che se messo nelle giuste condizioni può fare benissimo”.

