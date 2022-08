Lazio, Sconcerti sul mercato: "Serviva aggiungere, ma una cosa è certa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato della Lazio è stato intenso e soddisfacente, la società ha cercato di accontentare e assecondare quanto più possibile le richieste di Maurizio Sarri. Non è ancora finita. La dirigenza continua a lavorare sia sul fronte delle entrate, con la speranza di regalare un ultimo colpo, sia su quella delle uscite con moltissima attenzione alle situazioni di Luis Alberto e Sergej Milinkovic Savic. A proposito di questo si è espresso Mario Sconcerti ai microfoni di TMW, queste le sue parole: "Sì, però credo che la Lazio sia sempre tra quarto e sesto posto. È l’unica squadra che parte dai trenta gol di Immobile, e questo è importante, però doveva aggiungere perché era arrivata quinta lo scorso anno e non è mai stata estremamente competitiva. Forse per fare l’ultimo gradino serviva qualcosa che non è arrivato. Una cosa comunque è certa, la Lazio è una squadra pronta e sarà come sempre un avversario molto scomodo per tutti. Non mi sembra però all’altezza delle altre"

