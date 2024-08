Lazio | Cancellieri eroe a Parma: segna e decide la partita contro il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Cancellieri ha impiegato solo due partite a trovare il primo gol con la maglia del Parma. Dopo aver esordito in occasione della sfida contro la Fiorentina, l'esterno in prestito della Lazio si è rivelato decisivo contro il Milan. Subentrato al 59' al posto di Sohm, il numero 22 crociato al 77' si è fatto trovare libero sul secondo palo e ha sfruttato alla perfezione l'assist al bacio di Almqvist, infilando Maignan con un diagonale da sottomisura. Una rete decisiva e che è valsa il 2-1 definitivo per la squadra di Pecchia e che gli ha permesso di conquistarsi il premio di Player of the match.