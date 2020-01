Lazio, Caputi: "Vittoria nel recupero? Non un caso, ma una qualità!"

Al ritorno in campo dopo le festività di Natale, la Lazio inizia il 2020 allo stesso modo in cui aveva terminato l’anno precedente… con una vittoria. Nonostante il vantaggio avversario arrivato nei primi minuti della gara, i biancocelesti, sulle ali di Ciro Immobile, sono riusciti a ribaltare il risultato, ad ottenere i tre punti e a centrare il nono successo consecutivo. Massimo Caputi, caporedattore della redazione sportiva de Il Messaggero, si è espresso dal proprio profilo Twitter sul match odierno: “La Lazio non brilla e risente delle assenze, ma riesce comunque a ribaltare il risulato e vincere grazie alla doppietta di Immobile. Nona storica vittoria consecutiva ed ancora un successo ottenuto in pieno recupero, non è un caso, ma una qualità”.

