Lazio, Cassano: "Con Inzaghi non è solo questione di calcio. Milinkovic? Merito di Simone..."

Anche Antonio Cassano ha detto la sua sulla stagione della Lazio nel corso della 'Bobo TV', in onda su Twitch. L'ex attaccante della Roma ha parlato della crescita di Milinkovic, attribuendone la maggior parte dei meriti a Simone Inzaghi: "Non mi ha mai esaltato, e non mi esaltava neanche due anni fa, ma ora può far tutto. Ha avuto un'evoluzione, ora gioca il calcio che ci piace. Merita una grande opportunità, e l'avrà. Si è completato nella sua maturazione. Il merito va dato a Inzaghi. Immobile ha fatto 130 gol, Correa è un altro giocatore, Milinkovic e Luis Alberto sono diventati giocatori totali. Marusic da esterno fa il terzo di difesa. Lui li sta facendo crescere, e ha vinto tre finali. Non so se rinnoverà o meno. Con Simone si abbracciano sempre, è amato da tutti. Va a esultare coi ragazzi, ti fa giocare a calcio ma ti dà qualcosa in più".

Lazio, il figlio di Leiva e la Liverpool-mania: la sua camera come Anfield - FOTO

Adani: "Lazio lì non per caso, è una conferma. Milinkovic? Un centrocampista completo!"

TORNA ALLA HOMEPAGE