Lazio, continuità è la parola d'ordine: 15 risultati utili consecutivi e caccia al record

Ben 11 partite con il piede incollato sull'acceleratore, una corsa frenetica in cui la Lazio ha aperto il gas e bruciato tante inseguitrici. C'è anche il momento, però, in cui una curva pericolosa ti impone il dovere di frenare. La Roma è riuscita a far sbandare i biancocelesti, che con un controllo esemplare non sono comunque usciti fuori pista. Il futuro è ancora tutto da scrivere, il punto guadagnato permette a Immobile e compagni di restare agganciati ad Inter e Juventus. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche se nella stracittadina non è arrivata la dodicesima vittoria consecutiva, il quindicesimo risultato utile di fila ha permesso a Inzaghi di eguagliare il record di Delio Rossi: nel 2006/2007 l'ex mister biancoceleste riuscì a fare altrettanto, centrando a fine stagione il terzo posto. Il primato di gare senza sconfitte appartiene però ad Eriksson, che ne collezionò 17 nel 1998/99, e a Mancini, che fece lo stesso nel 2002/03. Continuità. Questa è la parola d'ordine. Anche davanti alle difficoltà, la Lazio deve riuscire a mantenere il controllo per poi ripartire nel migliore dei modi. L'ultima sconfitta risale al 25 settembre a San Siro contro l'Inter. La Lazio non sa e non vuole più perdere, la caccia ai record è ancora aperta.

