Lazio, Cucchi: "Isaksen migliore in campo! Mi incavolo quando sento dire..."

© foto di Federico De Luca

"Per me il migliore in campo per la Lazio è stato Isaksen. Gran partita", lo ha scritto Riccardo Cucchi sul proprio profilo "X" al triplice fischio di Milan - Lazio. Il giornalista ha riassunto così le sue considerazioni sulla sfida che è andata in scena a San Siro nella serata di ieri, ma non si è espresso solo su questo. Distogliendo l'attenzione dalla prestazione degli uomini di Baroni, il tifoso biancoceleste ha voluto dire la sua sul calcio in generale ricollegandosi agli episodi che hanno caratterizzato la partita. Questo il suo pensiero: "Mi incavolo parecchio quando sento dire che il calcio è spettacolo e intrattenimento. Ma quale spettacolo... Il calcio per un tifoso è sofferenza... Sentimento e passione. Per lo spettacolo scegliamo altro".

