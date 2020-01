Lazio, Di Gennaro: "Rosa corta, ma può bastare. Lazzari in nazionale? Non sa difendere"

Ha fatto male, ma la Lazio potrebbe trarre vantaggio dalla prematura eliminazione dall'Europa League. Una condizione che permetterà ai biancocelesti di gestire nel migliore dei modi tutto l'organico a propria disposizione. Ecco cosa ne pensa Antonio Di Gennaro, intervenuto ai micorofoni di TMW Radio:

"A livello di organico alla Lazio manca qualcosa ma, visto che non ha le coppe, potrà restare competitiva fino alla fine in campionato. Tralasciando gli undici titolari, gli altri sono di un livello inferiore. Comunque Inzaghi ha saputo gestire anche i sostituiti, riuscendo così a far maturare la squadra". Poi Di Gennaro, nonostante il rendimento eccellente di Lazzari, ne ha stroncato le possibilità di vederlo in nazionale: "Non ha le caratteristiche per giocare a 4 in difesa. Non sa difendere. La nazionale fa la difesa a tre e mezzo, lui dovrebbe mettersi a fare il terzino detro ma non l'ha mai fatto in carriera. Nella Lazio fa l'ala".

