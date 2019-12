Lazio, Falbo: “Esordio da brividi. Voglio continuare su questa strada!”

L'unica notizia positiva che arriva da Rennes-Lazio è, sicuramente, l'esordio di Luca Falbo. Simone Inzaghi ha concesso al giovane talento della Lazio Primavera qualche minuto in campo insieme ai 'grandi'. Al termine del match, nonostante la sconfitta, il giocatore non ha potuto trattenere la gioia nell'analisi della gara ai microfoni di Lazio Style Radio: “Mi aspettavo l’esordio? No, però aspettavo questo momento da tantissimi anni. In questi giorni avevo i brividi, quasi le lacrime agli occhi. Ero il ragazzo più felice del mondo. Il primo pensiero? Ringrazio la mia famiglia, che mi ha supportato e sopportato. I sacrifici li abbiamo fatti tutti e quattro insieme. Poi conoscenti, amici… un grazie immenso a tutti loro. Spero sia la prima delle tantissimi apparizioni e spero di continuare su questa strada”.