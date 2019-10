Lazio, Gabriele Paparelli: "Combatto per le scritte contro mio padre"

Sono passati 40 anni da quella maledetta domenica 28 ottobre 1979: l’addio a Vincenzo Paparelli è nei cuori di ogni laziale. E oggi, oltre il ricordo, ci sono in giro ancora scritte infami che offendono la memoria di un uomo. Il figlio Gabriele, come riporta la rassegna di Radiosei, parte proprio da qui: “Per anni mi alzavo prima di mia madre e percorrevo la strada che lei faceva per andare al lavoro cancellandole con una bomboletta spray. Ora ci sono i social: i laziali mi avvertono e vado. L'ultima volta a San Lorenzo, nel 2017. Quegli insulti sono contronatura: forse le mie uscite forti sono servite”. Gabriele ha una figlia di 6 anni, lazialissima: “Perché c'è la bandiera con la foto di nonno? - chiede - “Perché era un grande laziale e gli vogliono bene”.

CELTIC - LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON PORRINI

CELTIC - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALA HOME PAGE