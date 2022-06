Lazio, Giordano: "Ilic mi piace, Casale non mi ha impressionato"

La Lazio guarda in casa Verona: piacciono Ilic e Casale. L'ex attaccante, Bruno Giordano esprime la propria opinione sui i due calciatori dell'Hellas.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel gioco di Maurizio Sarri hanno un ruolo fondamentale le mezzali che devono accompagnare ed aiutare a sviluppare la manovra. Per questo motivo, nel caso in cui dovessero esserci delle cessioni a centrocampo, la Lazio dovrà operare per regalare al suo allenatore sostituti di livello. In attesa di novità sul fronte Luis Alberto la dirigenza capitolina ha sondato vari profili tra cui quello di Ivan Ilic dell'Hellas Verona. Il centrocampista serbo si è messo in mostra nelle due stagioni con la maglia degli scaligeri, meritandosi il riscatto dal Manchester City per 7,5 milioni di euro. Sempre in casa Verona la Lazio, come confermato dal presidente dei gialloblu Maurizio Setti, ha mostrato interesse anche per Nicolò Casale, difensore centrale che sembrerebbe esser stato richiesto dallo stesso Sarri. Ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, si è espresso su entrambi i profili mostrando gradimento per il centrocampista, ma meno per il difensore:

"Ilic mi piace molto, è bravo, ha tecnica ed è giovane. E’ un profilo importante per il centrocampo, al contrario di Casale che sinceramente non mi ha impressionato, soprattutto nella gara di ritorno con la Lazio. Se andiamo su giocatori che conoscono già il campionato italiano si accelera certamente l’adattamento. La cosa importante non è quanti giocatori arriveranno, ma la qualità degli stessi. Si può fare un grande mercato anche con pochi tasselli, per poi magari completare il tutto con interventi a Gennaio. Non credo ci siano le possibilità economiche per fare molto".