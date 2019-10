Lazio, Immobile conquista un altro primato: ecco la sua media gol

Immobile continua a gonfiare la rete: impossibile criticare il suo operato. La Lazio può contare sui suoi gol, sempre e comunque. Ormai è entrato di diritto nella storia biancoceleste. Ora, come riporta Lazio Page, è primo in assoluto anche per un'altra statistica. Infatti, Immobile detiene al momento la media gol in Serie A più alta di sempre nella Lazio: uno ogni 74' minuti. Al secondo posto Piola con 90' nel 1942/43, Signori terzo a 92' nel 1993/94.

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

LAZIO, LUIS ALBERTO SI RACCONTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE