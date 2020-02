Lazio - Inter, Trevisani: "Caicedo o Correa? Inzaghi non può togliere Felipe"

Lazio - Inter si avvicina e l'attesa cresce giorno dopo giorno. Ai microfoni di Sky Sport Riccardo Trevisani ha detto la sua sul ballottaggio per una maglia da titolare tra Caicedo e Correa: "Per me Inzaghi Caicedo non lo leva. Non lo può levare anche per la pesantezza dei gol che ha fatto. Se la Lazio lotta per lo Scudetto il merito è anche dei suoi gol. L'unico 20% di possibilità che lascio a Correa, è perché Caicedo quando entra fa la differenza, mentre l'argentino la fa più quando parte titolare". Su Lazio - Inter: "La Lazio per vincere deve fare anche un lavoro psicologico soprattutto perché quando è stata chiamata a un appuntamento atteso da tutti non ha fatto bene, vedi il derby. Far bene contro l'Inter può essere importante per invertire la tendenza da qui a fine campionato".

