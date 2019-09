Lazio, Jony si scalda: corsa e fantasia al servizio di Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - Ha esordito domenica nella partita delle partite e non ha sfigurato, anzi. Jony ha dimostrato di avere carattere e personalità. Proprio queste due caratteristiche, insieme alla velocità e ai tempi di inserimento lo potrebbero portare a trovare sempre più spazio. Lo spagnolo proverà a sfruttare le due settimane di allenamento senza i nazionali per impressionare Inzaghi. L'ex Malaga, infatti, non vuole essere solo un'alternativa, ma un calciatore capace di sconvolgere lo scacchiere del piacentino. Di partenza il tecnico lo adatterà a quinto di centrocampo, ma lui ha messo le cose in chiaro già nel derby. È un’ala imprendibile: corsa, accelerazione, velocità. E anche un ottimo piede. Crossa con una naturalezza disarmante, l’assist man che fa al caso degli attaccanti. I riflettori molto presto si accenderanno anche su di lui: arrivato nella sessione estiva di calciomercato insieme a Lazzari, vuole dimostrare di non essere da meno rispetto al calciatore proveniente della Spal. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il suo arrivo non è stato semplice. La trattativa con il Malaga è stata lunga e alla fine il calciatore è stato costretto a mettere in mora il vecchio club per indossare la maglia con l'aquila sul petto. Adesso Jony vuole diventare protagonista. Si sta inserendo passo dopo passo con l'aiuto del connazionale Luis Alberto, con cui condivide anche il procuratore. Dopo la sosta, un lungo tour de force attende i biancocelesti e l'iberico è pronto a dire la sua.

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL GIRONE DELL'ITALIA: RISULTATI E CLASSIFICA

NAZIONALI, CORREA CI PROVA. LUIZ FELIPE ENTRA NEL FINALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE