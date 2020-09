Lazio, Kesapli: "Muriqi è un leader. I tifosi biancocelesti si innamoreranno"

Eccolo l’attaccante che cercava Simone Inzaghi. Vedat Muriqi è il profilo ideale per la zona offensiva biancoceleste. Centimetri, grinta e gol al servizio della squadra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il noto giornalista turco Dundar Kesapli, inviato per Trt Sport e A Sport, ha spiegato le caratteristiche dell’ormai prossimo acquisto della Lazio. “È un calciatore completo, mancino ma sa calciare anche con il destro. Muriqi è un trascinatore e vero professionista. I tifosi della Lazio si innamoreranno di lui”. Il giornalista ha continuato spiegando che coppia sarà lì davanti con Ciro Immobile. I due potranno raggiungere traguardi importanti in Italia e in Europa. Questo tandem offensivo può mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Come raccontato da Kesapli, l’attaccante kosovaro ha la capacità di giocare a tutto campo, è molto generoso e sa proteggere molto bene il pallone. Una delle sue caratteristiche migliori è il colpo di testa. È un tipo grintoso, uno che carica la squadra e ha sempre un ottimo rapporto con i compagni di spogliatoio. Muriqi può diventare un idolo della tifoseria soprattutto per il suo carattere da leader. I tifosi biancocelesti non vedono l’ora di vederlo all’opera nella Capitale.

