Lazio, l'approccio fa la differenza: i numeri impressionanti dei primi tempi

Una vera e propria costante. Un marchio di fabbrica della Lazio targata 2020/2021. L'approccio nei primi minuti di gara continua a fare la differenza in casa Lazio, con i biancocelesti che hanno realizzato ben 12 gol nei primi 15 minuti di gioco, e in Serie A nessuno è riuscito a fare come loro, (secondo c'è il Milan a quota 10). Numeri importanti e significativi anche quelli relativi ai gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, ben 15. Segnali di come Inzaghi sappia toccare le corde giuste dei calciatori, i quali riescono poi a essere focalizzati sul campo. L'approccio quasi infallibile ha portato alla Lazio risultati impressionanti: nelle 14 volte in cui ha chiuso in campionato il primo tempo avanti, la Lazio ha ottenuto 13 vittorie e un pareggio. Una media punti totale di 2.86, inferiore soltanto a quella del Napoli (2.88). La corsa Champions è più agguerrita che mai, e la Lazio può contare su un approccio alla gara devastante.

