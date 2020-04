Lazio, la Cassazione ha deciso: Inzaghi può tenersi il premio Scudetto del 2000

20 anni fa la Lazio vinse il suo secondo Scudetto. Una storia, quella dell'era Cragnotti, eccitante e gloriosa. Ma dal triste epilogo. Il crac della Cirio costò il fallimento alla società biancoceleste, che passò da Cragnotti ad un'amministrazione straordinaria. Ai tempi i commissari chiesero dei risarcimenti ai giocatori: 309.874 euro per l'esattezza. Soldi che, a detta loro, sarebbero stati erogati in maniera fraudolenta. Alcuni calciatori però fecero ricorso (tra questi anche l'attuale allenatore Simone Inzaghi) e, dopo 20 anni di battaglie legali, gli è stata data ragione. Come riporta La Repubblica, infatti, la Cassazione ha annullato la sentenza che li condannava a restituire le somme nell'ambito del crac Cirio.