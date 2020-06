Lazio, la società partecipa al progetto 'We Run Together'

Anche se il peggio ormai sembra passato, non bisogna dimenticare quanti sacrifici siano stati fatti dai vari personali sanitari durante il duro periodo causato dal Coronavirus, soprattutto nelle zone al nord d'Italia (tra le più colpite dalla pandemia).

Per questo la Lazio ha deciso di scendere in campo insieme ad Athletics vaticana, il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza, il Cortile dei Gentili e Fidal Lazio a sostegno dell'ospedale di Bergamo e della fondazione poliambulanza di Brescia. Il club capitolino parteciperà all'iniziativa 'We Run Together' e raccoglierà fondi attraverso la vendita all'asta della maglia di Ciro Immobile autografata sulla piattaforma CharityStars. Il miglior offerente si aggiudicherà anche due biglietti per la prossima gara in casa dei biancocelesti a porte aperte, come comunicato sul sito ufficiale biancazzurro. La gara di beneficenza è stata indetta da Papa Francesco il 20 maggio in udienza particolare.

