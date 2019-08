Lazio, Lopez: "Biancocelesti superiori alla Roma. Caicedo? Non serve un altro attaccante"

Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria, ora la Lazio deve preparare la sfida più importante: domenica c'è il derby. Una sfida delicata, su cui è difficile fare pronostici nonostante le impressioni di questo inizio di stagione. Prime impressioni che mettono tutti d'accordo, compreso l'ex biancoceleste Antonio Lopez: "Domenica mi aspetto una Roma più prudente, rispettando la Lazio. Sicuramente al momento i biancocelesti sono superiori". Queste le parole riguardo la stracittadina dell'ex Lazio, che poi prosegue: "La partenza contro la Sampdoria è stato un segnale importante, la Lazio è destinata a migliorare ancora. La squadra è rimasta simile a quella dello scorso anno e questo è un vantaggio importante. L'esordio di Immobile è stato importante, Ciro ha tanta voglia di riscatto. Il derby sono imprevedibili, non esistono favoriti. Correa invece non è più una sorpresa. La conferma di Inzaghi è una garanzia, Simone è unico nel tenere in pugno il gruppo. Ha formato uno spogliatoio unito, è questo il segreto. Anche ai tempi di Maestrelli era così. La Lazio al momento può giocarsela con tutti. Caicedo? Spero rimanga, non serve un altro attaccante".

