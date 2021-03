Lazio, Lotito su Inzaghi: "Rinnovo di Simone? No comment"

Il rinnovo di Inzaghi è ormai un rebus in casa biancoceleste e nonostante si stia trattando ormai da mesi la firma ufficiale non c'è ancora stata. A questo si aggiungono le parole di ieri del papà di mister Inzaghi Giancarlo che certamente non hanno lasciato indifferente il patron della Lazio Claudio Lotito che oggi intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ha affermato: "Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli. Sul rinnovo di Simone, no comment". Queste le parole del numero uno biancoceleste a seguito appunto delle dichiarazioni rilasciate in ieri da Inzaghi senior in cui in qualche modo strizzava l'occhio proprio al club di De Laurentiis.

Pubblicato il 24/03

