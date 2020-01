Lazio, Luis Alberto polemico sull’espulsione: “Doveva compensare…” - FT

Luis Alberto, a causa di un affaticamento, non ha potuto essere convocato per la partita di Coppa Italia contro il Napoli. Il ‘Mago’, però, sta seguendo la prova dei propri compagni, impegnati contro i partenopei in questi minuti al San Paolo e, direttamente sul proprio profilo Instagram, ha espresso tutta la perplessità relativa all’espulsione rimediata da Lucas Leiva, che ha riportato le due squadre in parità numerita. Rivolgendosi all’arbitro, ha scritto: “Doveva compensare”, accompagnata da degli -ironici - applausi.

