Lazio, lunedì Vavro in Paideia per accertamenti: il punto sull'infermeria

Squadra al completo (o quasi). Sono solamente due i giocatori in infermeria: Denis Vavro e Jordan Lukaku. Il primo, seppur aggregato alla spedizione araba per la Supercoppa italiana, è ai box dal 12 dicembre (Rennes-Lazio) per una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro. Il suo rientro è previsto per metà gennaio, e a tal proposito nella giornata di lunedì lo slovacco si recherà in clinica Paideia per ulteriori controlli. Fermo addirittura dal 24 novembre, invece, Lukaku. Il belga a inizio mese si è sottoposto in patria a un intervento di artroscopia al ginocchio destro: causa il distaccamento di un frammento di cartilagine. Per il resto tutti a disposizione di mister Inzaghi, abili e arruolabili.

