Lazio, Mattei: "L'assenza di Castellanos si farà sentire in Europa"

WEBTV LAZIO, INFORTUNIO HYSAJ: TERMINATE LE VISITE MEDICHE A VILLA MAFALDA - VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, IL MILAN PENSA A TAVARES: ECCO LA POSIZIONE DELLA LAZIO La storia d'amore tra Theo Hernandez e il Milan potrebbe essere giunta al capolinea e le parti stanno vagliando una separazione estiva dopo un calo delle prestazioni del francese. È così che i rossoneri si stanno iniziando a...