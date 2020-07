Lazio, Milinkovic fa felici anche i Fantallenatori con il suo gol: "Bravi. Soldi spesi bene" FT

Protagonista della vittoria ieri sera, il Sergente Milinkovic, con un gran tiro di esterno che ha spiazzato Cragno. Il centrocampista ha fatto la differenza in campo, e ha fatto felici i tifosi biancocelesti. Non solo loro però a quanto pare: In una storia Instagram infatti, il serbo ha ironizzato sui messaggi ricevuti da tanti “Fantallanetori”, che “grazie” al suol gol hanno potuto vincere il campionato virtuale del noto gioco che da anni accompagna generazioni di appassionati. Scherza così il calciatore :“In tanti mi avete scritto che con gol di ieri avete vinto il Fantacalcio. Bravi Bravi! Fantamilioni spesi bene”.

