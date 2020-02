Lazio, occhio al Genoa: rossoblù sul podio in una particolare classifica...

GENOA - LAZIO - Sarà una battaglia al Ferraris, il campo del Genoa, storicamente, per la Lazio si è sempre dimostrato ostico. La differenza di qualità è indubbia, la squadra di Inzaghi è più forte ma la trappola è pronta a scattare. Concentrazione alta e pazienza serviranno per vincere e non interrompere la striscia di 19 risultati utili consecutivi. I biancocelesti dovranno rispondere colpo su colpo, giocando magari su una statistica particolare che vede il Genoa tra le prime squadre in Europa. Secondo i dati del sito 'Whoscored.com', nei top 5 campionati europei i rossoblù sono sul podio per numero di cartellini gialli e rossi presi sin qui: 72 ammonizioni e 7 espulsioni. Meglio (o forse dovremmo dire peggio) hanno fatto Bologna (77 gialli e 6 rossi) e Leganes (78 e 3). Genoa aggressivo, dunque, ma anche troppo frenetico. Qualche cartellino di troppo potrebbe giocare a favore della Lazio.

Lazio, record Acerbi: con il Genoa presenza 100 in due stagioni e mezzo

Genoa - Lazio, l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Torna alla home page