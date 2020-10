Lazio, Onofri: "Con l'Atalanta risultato bugiardo. I punti arriveranno"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Claudio Onofri, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato così della Lazio: "Se la Lazio continuerà a giocare così, i punti arriveranno. Il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato con grande sincerità il match con l’Atalanta: il risultato della sfida era poco veritiero rispetto a quello che si è visto in campo. Gli episodi hanno fatto la differenza, quando i biancocelesti avrebbero potuto riprendere la partita è arrivato il gol di Gomez a chiudere la sfida. Andreas Pereira non lo conosco a fondo, ma domenica la Lazio sarà chiamata a sfidare l’Inter: i nerazzurri sono la prima concorrente allo Scudetto per la Juventus. La squadra di Conte ha dimostrato questo anche nel match con il Benevento, la terza giornata di campionato dei biancocelesti sarà molto affascinante".

Roma, sospesa l'inibizione a Fienga: può operare sul mercato

Lazio, ben sei ammoniti: è record. E con Maresca era già successo...

TORNA ALLA HOME PAGE