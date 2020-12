Lazio, Pancaro: "Risalire la classifica per arrivare al massimo contro il Bayern"

L'ex difensore della Lazio Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni de Il Tribunale delle romane per parlare della situazione in casa biancoceleste: "La sensazione dall’esterno è che la Lazio si stia concentrando molto sulla Champions League. Ma da qui a febbraio, per arrivare nelle condizioni migliori all’appuntamento con il Bayern, bisogna iniziare a risalire la classifica in campionato. Attardarsi in classifica per pensare solo all’Europa sarebbe un grave errore".

INZAGHI - "Conoscendo bene Inzaghi non credo che l’incertezza sul rinnovo contrattuale lo stia condizionando. La sua qualità maggiore è trovare sempre nuove motivazioni e la squadra è con lui. Sono anni che sta facendo molto bene, tutti sappiamo quanto sia difficile in Italia stare seduti su una panchina per più di due anni. Lui ci è riuscito e ha sempre vinto le partite che contano, le finali o le sfide da dentro o fuori in coppa. In Simone rivedo Eriksson perché ha una grande intelligenza nella gestione del gruppo".

LAZIO DEL 2000 - "Sicuramente noi siamo arrivati a giocare la Champions impreparati dal punto di vista dell’esperienza. Penso che abbiamo pagato quello più che il valore tecnico della squadra che era alla pari con le grandi d’Europa. Noi dopo lo scudetto forse avevamo un po’ la pancia piena, adesso non vedo la stessa situazione perché i ragazzi di Inzaghi non hanno coronato il grande sogno. Se non ci fosse stato il lockdown secondo me sarebbero stati i favoriti per il titolo".

