Lazio, Panico: “Con la Samp una gara difficile, basta un gol. Su Lulic-Jony…”

Patrizia Panico, ex calciatrice della Lazio Women ed attuale ct della Nazionale Under 15 maschile, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non mi aspettavo tutta questa gratificazione. Le stagioni che ho vissuto con la Lazio sono state diverse, e non sempre esaltanti. Di tutti i trofei, quelli in biancocelesti sono stati pochi rispetto a quelli che avrei voluto alzare. Una gratificazione così importante mi ha lasciato di stucco. Ho sempre dichiarato la mia fede e messa in evidenza, questo ha dato il là per ricevere tutto questo amore, per me davvero emozionante. Gol? Sono tanti, chiaramente per un attaccante è più semplice rimanere nei cuori dei tifosi. Devi fare i conti con i trofei di squadra, quando giochi a calcio la priorità deve essere quella. Alla fine ti rendi conto che le maggiori soddisfazioni sono quelle che puoi condividere. Con la Sampdoria ne basta uno? Non credo ad una partita d’assalto, è una squadra che non ti concede molto, difficilmente si scopre, soprattutto con Ranieri che ha sistemato l’assetto tattico. Per me, ne basta uno”.

ARMI - “Quando trovi difese schierate o centrocampo molto stretto, le soluzioni possono essere diverse. Per le caratteristiche della Lazio, non credo nell’aggiramento della difesa, siamo più bravi in verticale. Le soluzioni migliori le potremmo trovare proprio in zona centrale, con le combinazioni veloci tra Luis Alberto e gli attaccanti. Col Napoli qualche sofferenza di troppo, è una squadra che sta rinascendo, l’abbiamo visto anche noi all’Olimpico. I valori in campo rispetto alla Sampdoria sono chiaramente diversi. Sarà sicuramente una gara difficile, i blucerchiati potrebbero arrivare a Roma anche solo per un punto: rinuncerà a qualche ripartenza in più e cercherà di mantenere la partita a reti inviolate. Lulic-Jony? Dipende da come vuoi impostare la gara, se la vuoi impostare sulla corsia esterna con la finalizzazione in area di rigore, forse Jony ti garantisce di più questi traversoni. Se la vuoi giocare in palleggio, Lulic ti dà quelle giocate lì. In questo momento, non avendo un centravanti di statura in area di rigore, Lulic è la scelta prioritaria. Patric più simile a Lulic? Sì, caratteristiche simili. Patric è un po’ più bravo anche in fase difensiva, ti garantisce copertura e corsa in più, anche nella seconda fase”.

