Lazio, Papi: "Lotito gestisce la società come se fosse un'azienda"

Presentatore, volto noto di Tv8 e non solo. Enrico Papi, conosciuto per aver condotto programmi "Sarabanda" e "Guess my age", è soprattutto un grande tifoso della Lazio. Lo ha confermato durante un'intervista a Tuttosport in cui ha raccontato che suo padre lo portava spesso all'Olimpico da piccolo. Adesso è Enrico ad accompagnare il padre alle partite della Lazio, in particolare ai derby perché è affascinante l'atmosfera che si crea. Papi ha continuato a parlare di Lazio e in particolare della dirigenza: "Lotito gestisce molto bene la Lazio, anche a livello imprenditoriale, come se fosse un'azienda. Quando ha scelto Simone Inzaghi, non lo ha fatto per risparmiare ma per dargli un'opportunità visto che crede in lui".

Lazio, Muriqi è ripartito: ecco quando sarà a disposizione di Inzaghi

Calciomercato Lazio, Vazquez: "Siviglia il top, spero di poter chiudere qui nel migliore dei modi"

TORNA ALLA HOME PAGE