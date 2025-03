Lazio, Pietrella durissimo contro Castellanos: "Con lui non si va in Champions!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'ultimo mese la Lazio ha pagato l'assenza di Castellanos per una questione di produzione offensiva e quindi di gioco. L'attaccante argentino in queste settimane ha dovuto combattere con due infortuni che l'hanno tenuto lontano dal campo, evidenziando la sua importanza all'interno della rosa biancoceleste. Eppure, anche in questa stagione non sono mancate le critiche nei suoi confronti, soprattutto per una vena realizzativa non da bomber. Un aspetto che anche il noto giornalista Francesco Pietrella ha commentato intervenendo così nel podcast di 'Tutti in the box':

"Non sono un grande fan di Castellanos. Non è cattivo, non ha fame sotto porta, è molto lezioso. Ha una tecnica individuale perfetta, ma non è un attaccate in Champions League non ha quella cattiveria che lo possa rendere un bomber da 20 gol".