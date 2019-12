Lazio, Rambaudi: "Presto per parlare di scudetto. Luis Alberto? Ecco quanto vale"

Cresce l'entusiasmo intorno alla Lazio, reduce dalla grande vittoria ai danni della Juventus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "E' presto per parlare di scudetto. Continuo a pensare che la Juventus sia ancora la favorita, per pensare veramente in grande servirebbe un suo passo falso. Luis Alberto? Il miglior trequartista del nostro campionato, se non d'Europa. Non saprei dare una valutazione di mercato precisa, ma non credo possa valere meno di 80 milioni di euro".

