Lazio, Riedle: "Mi sento ancora con Sousa e Signori. Immobile? È un peccato..."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Karl-Heinz Riedle ha parlato anche della sua esperienza tra le fila della Lazio. Nel passato dell'ex attaccante ci sono tre stagioni trascorse nella Capitale, di cui il tedesco conserva ancora bei ricordi: "Mi sento ancora con Sousa e Signori. È stata una grande esperienza stare in Italia e soprattutto stare alla Lazio. Ho fatto molto salto in alto e per questo facevo colpi di testa. Ora la Serie A è diversa, guardo ancora in calcio italiano".

CHAMPIONS LEAGUE - "È sempre difficile, la concorrenza è molto forte. Anche la Juve è stata sfortunata col Porto, la Lazio ha preso un Bayern in ottima forma. Immobile? Peccato che in Germania non abbia fatto vedere cosa veramente può dare. È stato un peccato".

