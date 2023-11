Lazio - Roma, rivivi il derby negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

La Lazio viene fermata dal palo e dalla paura di perdere. I biancocelesti pareggiano per 0-0 il derby contro una Roma che ha pensato più a non prenderle che a darle. Buona la risposta della squadra di Sarri che ha sbattuto sul legno colpito da Luis Alberto e sulla parata di Rui Patricio su Romagnoli. Resta il rimpianto per la cattiva gestione di alcune situazioni negli ultimi venti metri, ma la squadra è sembrata in crescita. Rivivi le emozioni della sfida negli scatti de Lalaziosiamonoi.it.