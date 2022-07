Lazio, Romagnoli sulle orme di Nesta: "Cercherò di onorare questa maglia"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un video-racconto sui canali social ufficiali della Lazio ha svelato a pieno l'amore di Alessio Romagnoli per i colori biancocelesti. Il difensore non ha mai nascosto la sua fede e ancor di più, oggi che ha realizzato il sogno di giocare per la squadra che tifa sin da bambino, Alessio racconta con il sorriso stampato sul viso cosa significa per lui indossare questa maglia e quel numero 13 sulle spalle, quello di Alessandro Nesta, suo idolo indiscusso:

"La 13 me la porto dietro da tanti anni. Credo che Nesta sia stato il difensore più forte di tutti i tempi e nessuno sarà mai come lui. Quello che lui ha rappresentato per la Lazio, per il Milan, per un'era, è stato qualcosa di eccezionale e irripetibile. Indossare la sua maglia è qualcosa di emozionante: il 13 l'ho indossato al Milan e ho l'onore di indossarlo qui. Pesa molto, ma farò del mio meglio. L'addio di Nesta alla Lazio? Si sapeva che la società aveva problemi finanziari, era uno dei sacrificabili, ma credo che per lui sia stato un forte trauma perchè lasciare la propria squadra lo è sempre. Comunque è stato bravo a vincere tutto col Milan ma il dispiacere è che ce lo siamo goduti poco. Avrebbe potuto darci qualche altra gioia con quella squadra, ma rimane la felicità di averlo vissuto in quegli anni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo tramite amici, poi l'ho rivisto al Milan, ma in questi giorni ho cercato di isolarmi da tutti".