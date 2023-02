Lazio-Samp, Luis Alberto e l’esultanza promessa: la dedica a sorpresa

Un missile terra aria a dieci minuti dalla fine che parte dal destro di Luis Alberto e si spegne in fondo alla porta difesa da Audero. La Lazio la sblocca nel finale grazie a una prodezza del suo numero 10 che fa esplodere l'Olimpico e stappa una partita complicatissima. Grande gioia per il Mago che prima vuole sentire il boato della Nord e poi esulta portandosi le mani sugli occhi come fossero occhiali. Una mossa alla Lookman per capirci che era stata promessa dal fantasista spagnolo durante l'intervista rilasciata da lui stesso al giornalista di Cadice Benni Arroyo.

"Te la senti di dedicare la prossima esultanza a noi?", gli chiese il giornalista. "Ditemene una. Qualcosa di semplice. Non mi dite di fare balli o cose simili. Il segno degli occhiali? No, poi mi dicono che era diretto al mio allenatore", ha risposto ridendo Luis che alla fine ci ha ripensato e ha dedicato questa perla ai suoi concittadini.