Lazio, Sarri su Nuno Tavares: "Si sta adattando a difensore esterno..."
Tanti i temi toccati dall'allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia dell'importante sfida contro il Verona dell'Olimpico. Il tecnico ha parlato della squadra soffermandosi anche su alcuni singoli tra cui Nuno Tavares.
"Dicesi terzino un difensore esterno, a livello di definizione. Si sta adattando a questo. Lui ha dei lavori in campo che mentalmente reputa importanti e li fa con grandi accelerazioni, altri un po’ meno. Se lo facesse in entrambe le fasi, diventerebbe di grandissimo livello. Penso possa riuscirci", questo il pensiero dell'allenatore.
